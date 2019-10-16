氹仔龍環葡韻　感受葡式開心周末

周末假日，人人都想開心盡興。如果你都想擁有一個愉快周末，星期五、六及日（10月18至20日）大可以到澳門一趟，參加在氹仔龍環葡韻舉行、充滿澳門葡語國家特色的文化、藝術、美食及遊戲的「葡韻嘉年華」！

多元體驗嘉年華

不說不知，始見於1998年6月的「葡韻嘉年華」今年踏入第二十二屆，當年之所以舉行，是為慶祝葡國日、葡僑日或稱為賈梅士日而首辦，旨在表揚在澳門居住和就業、及對當地發展作出貢獻的葡語人士，而活動至今已發展成匯聚多個葡語族群互相分享文化的寶庫，積極發揮澳門作為中葡文化交流平台的角色。今年一連三日的活動，邀請了十個來自安哥拉、巴西、維德角、畿內亞比紹、果阿．達曼和第烏、莫桑比克、葡萄牙、聖多美和普林西比、東帝汶及澳門的居澳葡語社群參與，並設置了十個特色文化攤位，展示獨特文化的相片、手工藝、特色服飾、文學書籍等。位於嘉模教堂前地的小舞台更安排了特色歌舞及音樂，讓與會者認識並享受葡式文化藝術！此外，嘉年華亦提供多項遊戲，包括葡國傳統的爬竹竿、大腳八、扯大纜、跳麻包等，以及手動足球比賽及為小朋友而設的兒童遊戲區。現場特設的嘉模電台，更會全天候播放葡語國家音樂，讓大家投入葡國風情。

現場亦提供不少葡式美食，包括由當地的葡語國家美食餐廳，於午餐及晚餐時段提供風味燒烤及不同葡語國家烹飪的特色美食，讓大家多元體驗葡語國家精彩活力的一面。

第二十二屆葡韻嘉年華

日期：10月18至20日

網址：www.icm.gov.mo