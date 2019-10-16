Eluid Kipchoge全馬破2創舉　裝備大解構

Eluid Kipchoge上星期六在奧地利維也納INEOS 1:59 Challenge中創造歷史，成為史上首位成功於2小時內完成全馬拉松的人士，振奮全世界。當日挑戰最大焦點之一，當然是Kipchoge所穿的破2跑鞋，因為這對被Nike稱為「升級版NEXT%」最吸睛之處，是鞋底前掌位加有一個類似Air的透明組件，可惜官方就沒有提供任何關於這項技術的資料。不過外國跑步網站Believe In The Run為率先拆解新鞋技術，竟然去到好盡，從Nike近年在美國專利註冊申請中搜尋資料，嘗試解構這全新科技。

網上傳聞這對全新跑鞋命名為alphaFLY，鞋底比之前的NEXT %更厚，由4層泡棉物料組成，內藏多達3塊碳纖板，一塊是Full Length碳纖板，另外兩塊則較為短身。最矚目的前掌全新半透明組件內藏多條彈性纖維支柱，網站估計為液態或泡棉物料。睇完外國網站分析後已令人十分期待，但相信這對跑鞋真正推出市場發售要等多一兩年。至於當日Kipchoge的白色戰衣，是最新Aeroswift Singlet跑步背心，配運動員專屬款Aeroswift Half Tight緊身褲，以及在之前Breaking2挑戰中穿着的手袖，襪子則是品牌精英跑步襪。