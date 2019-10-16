三界五行：親子之間　惜緣惜福

可憐天下父母心，今日的父母對子女的疼愛，不知多了幾倍？古時有24孝子女，現在有24孝父母，這不是世界變了，而是社會變了，以前是子女經商成功，或做了官，買大屋給父母養老；現在子女收入有限，很多父母把畢生積蓄去幫助子女付首期買樓，看到自己子女結婚生仔，心中喜樂，是任何金錢也買不到的。

現在善良的人都有這個想法：少年時，不要讓生育自己的人擔心，而且設法令生育自己的人快樂；晚年時，不要讓自己生育的人擔心，而且設法令自己生育的人快樂。宋朝傑出的思想家、文學家范仲淹在《岳陽樓記》寫下不朽名句：「進亦憂，退亦憂」。現在善良的人「進」取時「亦憂」父母，「退」休後「亦憂」子女。

養生最忌憂心，憂能傷人，既然自己不想負累子女，那就要好好養生，食好自己的飯，睡好自己的覺，做好自己的運動，充實好自己的生活內容，以健康長壽為目標，盡量做到少病痛，用子女陪自己去看醫生的時間，去照顧自己子女的子女，這樣，自己每一天都是快樂。

但相處好同住難，今時今日，與子孫同住，難上加難，住的地方艱難，即使有足夠大的地方同住，社會進步，一日千里，三年已經是一代，與子女年齡相差幾十年，那就是十幾代，一代的代溝已難以填平，十幾代的代溝，更加難填平，需要親子之間惜緣惜福。

方向宇