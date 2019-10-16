手機無線充電　4點你要知

無論你係用Android抑或iOS裝置，好多型號都已經內置無線充電功能，坊間亦有大量支援無線充電的家用充電器、外置充電器，適逢消委會剛為無線充電器發表測試報告，更指價格與功效不掛鈎，今次就教大家4個無線充電的要點啦！

第1點：留意Qi字樣

無線充電標準當中，以「Qi」最為普遍，一般相關產品都列明或印上Qi的字樣或標誌。以Apple為例，其實現時賣街的型號均支援Qi無線充電，包括iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone 8；而Android陣營就包括Samsung Galaxy S10、Note 10、Huawei P30、Mate 20等。

第2點：輸出功率與手機關係

無線充電板亦要留意輸出功率，電壓輸入一般分為5V或9V，輸出功率大致分為5W、7.5W及10W，功率愈大充電速度理論上更快。但關鍵在於手機亦要對應相關無線充電功率，舉例iPhone 11 Pro只支援7.5W無線充電，使用10W無線充電板並不會加快充電速度；而Huawei P30 Pro則對應15W無線充電，如果選用5W、7.5W無線充電板就會令無線充電效率大減。

第3點：磁性物品要避免

無線充電是透過磁感應為手機叉電，所以磁性物品就有機會令充電過程受到影響，因此例如信用卡就切忌不要放於機背無線充電位置和充電器之間，以免影響充電或令無線充電線圈損壞。另外，無線充電時亦建議拆走機殼又或者採用較薄身的機殼，否則可能影響充電速度。

第4點：雙線圈任你擺

手機的無線充電線圈一般擺放於機背中間位置，使用一般單線圈的無線充電板充電時，就需要將手機中央對準充電板。而市面上亦有部分無線充電板用上雙線圈設計，令用家可以橫或直放手機，自然更加方便。