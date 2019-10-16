「冬甩航空」　獎你夢想之旅

夢想從來都不會是唾手可得，而是要追逐的。大多數人都是從旅遊過程當中去追逐夢想，旅遊就好自然與航空公司扯上關聯，所以一直以Pick Your Dream為設計理念的本地背包品牌Doughnut，今個秋冬就順理成章用上航空公司概念去打造新作Airlines系列，好讓大家無時無刻都可以用背包盛載着夢想。

是次Doughnut Airlines系列採用黑白藍三色作主調，使用高質防潑水尼龍打造出ID Tag Backpack、ID Tag Holdall、Convenience Bag及Luggage Tag四款設計，並加入3M反光物料加強夜間安全性及未來感，同時更將飛機座椅安全帶、嘔吐袋及行李標籤等等飛行旅程必定會見到的物件變成袋款上的玩味設計，真正未出發先興奮。

此外，由即日至10月31日期間，只要於Doughnut專門店購物滿指定金額，或選購指定DN Airlines系列產品，便可以獲得「DN Airlines準登機證」一張，將當中的參與序號輸入至活動登記頁面，回答問題便可順利辦理「登機手續」，品牌會於一眾「旅客」當中挑選最具創意、最富趣味性的10位幸運兒，可贏得不同獎品，大獎（一名）就有機會贏得價值高達8千元的旅遊禮券，去一趟追尋夢想之旅。