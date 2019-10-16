本日日本：關西最大！京都溫泉公園「變」幻光森林

日本冬日燈飾，豈只是城市專美，就是在郊外京都，一樣可鋪天蓋地，星光燦爛。今年關西最大規模的冬季限定燈飾活動，就是在京都的琉璃溪溫泉公園舉行的「京都ILLUMIERE Synesthesia Hills」，是次活動主題名為「Synesthesia」（共同感），表現方式就是以高科技光影技術，再配合藝術、音效，配合公國內的自然散步道、溪谷環境，打造出一片真假難分的光幻森林！今年場地使用了逾萬個燈球來點綴公園，並域分出「星塵森林」、「光之原野」等區域，愛拍燈飾的一定要來拍，不妨比較自然結合燈飾，與人工化城市燈飾有何分別。

京都ILLUMIERE Synesthesia Hills

日期：即日至2020年3月

地址：京都府南丹市園部町大河内広谷1-14 るり渓温泉 for REST RESORT

門票：平日1,500日圓（約HK$111）/ 假日1,800日圓（約HK$133）