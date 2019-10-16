邊部電視睇Netflix最靚？電視精要知

新一代電視精追劇睇戲，大都透過網上串流，Netflix是最為普及流行的平台，但到底用邊部電視睇Netflix畫質最靚，你又知唔知？原來日本Panasonic為針對Netflix迷，在最新OLED電視GZ系列中引進Netflix校色模式（Calibrated Mode），只要在播放Netflix節目時開動了，就能將最原汁原味的色彩及對比顯示出來，色彩層次細緻分明，光暗對比更是極富層次。

型號備有65吋的TH-65GZ2000H、TH-65GZ1500H，及55吋的TH-55GZ1000H，全部支援4K（3,840 x 2,160）畫質，為迎接HDR年代，更支援Dolby Vision、HDR10+、HDR10及HLG等不同的HDR格式，畫面清晰光亮的同時，亦保留深暗影像細節。此外，採用HCX Pro Intelligent處理器，更由荷里活專業調色師Stefan Sonnenfeld來調教畫面色彩和亮度，令畫面與電影原色一致。音效方面支援Dolby Atmos，當中GZ2000更配備有向上及向前發聲的喇叭，進一步提升3D立體音效。採作系統方面，採用my Home Screen 4.0，介面簡潔易用，加上引進Audio Link雙向藍牙連接，可通過藍牙輕鬆連接外置喇叭，享受絕佳的音色。