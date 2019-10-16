鳥取倉吉市　教你弓道

公道自在人心，咁弓道呢？就當然要心平氣和啦！

想試下自己係燥底如恐龍，還是和平兼理性，就要去鳥取倉吉市試試身手啦！這間新開設，名為「MATOTOYA（まととや）」的迷你弓道場，位於當地著名景點白壁土藏群。建築物前身是大正昭和年間的舊日本產業儲蓄銀行，亦是倉吉市首座採用西洋風格建築。

如今弓道場所指的迷你之處，是將傳統28米長嘅弓道場縮短至8米，所以玩者毋須擁有打爆玻璃的力氣已可體驗。加上店內提供服飾、箭靶到弓箭一站式服務，並有駐場弓道高手親自指導，屏息靜氣，拉弓，再放箭，命中率大大提高，保證弓箭不會突然指錯隔離隊友！

加上，5箭收費只是￥500（約HK$37），15分鐘任射放題更只需￥1,500（約HK$164），下次去鳥取不妨考慮一下！

迷你弓道場「MATOTOYA(まととや)」

地址：鳥取縣倉吉市東仲町2577

營業時間：9:30am~4:00pm（逢星期二、三休息）

弓道體驗： 毋須預約

收費：￥500（約HK$37）/5箭、￥1,500（約HK$164）/15分鐘任射

租借弓道衣 ￥1,000（約HK$73）