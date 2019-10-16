【深夜字聊】Ex床照唔畀留低

有人話「一段感情嘅終結，係另一段感情嘅開始」，之但係當另一段感情發生後，上一段感情嘅印記仲應唔應該留低呢？不過呢位男網民嘅印記又真係有啲爭議性。佢話：「先聲明：不喜勿噴。事關我有個興趣，就係鍾意影女友嘅床照，但大家唔好亂諗，所謂床照就係對方嘅瞓覺相，感覺好浪漫又甜密，所以我好鍾意影。不過我現任（女友）就係都要我刪咗Ex嘅床照，佢質問我留低啲相喺度係咪用嚟自X。大佬呀，我對天發誓我絕對冇任何咁嘅諗法，係，Ex係鍾意裸睡，但啲床照一點都冇露過，仲要影得相當靚，而重點係啲相係我嘅私人記憶嚟，刪咗佢咪即係要我失憶？講真，現任嘅床照我都好用心影，仲靚啲添，佢做乜咁小氣喎。我將啲相封印喺一部超舊電腦度，唔知點解又畀佢早兩日搵到出嚟，結果咪吵大鑊囉。佢可唔可以尊重吓我嘅回憶呀？」

網友神回應：

J神仔：兄台，個問題重點應該係你做乜要留住你個鍾意裸睡嘅Ex嘅床照呀？所以你現任先至會問你係咪想用嚟乜乜乜啫。其實我覺得好應該刪囉，因為你嘅Ex都未必想你Keep住啲相。

絲夢：你同Ex嘅相只係得床照咩，冇其他相㗎嗱？你女友之所以發脾四，好明顯就係覺得呢啲唔係你嘅回憶，而係你對Ex嘅性幻想嚟啦！我勁撐佢發嬲呀！你呢啲男人真係超渣。

路華：你就咪用記憶嚟包裝你對Ex嘅念念不忘啦！我都係個男人，亦知道乜嘢叫藕斷絲連，而作為一個尊重女友嘅男人，你絕對應該尊重現任嘅意見，除非你只係玩玩吓。

同你開年：女人就係咁煩，我留低前女友嘅嘢就唔得，佢Keep住前男友嘅相就呢樣嗰樣，我真係睬佢都傻！不過講埋個下場畀你聽，我跟住就單身到呢一秒。