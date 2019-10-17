【健樂事】季候風殺到　3招防着涼

轉天氣，最容易着涼，特別是很多女士都怕冷，熟讀保暖小貼士，自然不會那麼容易病倒。（設計圖片）

近日香港受一股東北季候風影響，天氣明顯轉涼，大家記得着多件衫或帶定外套，以免着涼病倒。其實要給身體保暖，仲有以下招數，怕凍的你不妨參考一下。

第1招：熱水泡腳

中醫學有「寒從腳下起」的理論，意思指寒氣容易由雙腳入侵人體，利用熱水泡足，可驅散寒邪，達到暖身作用。泡足的水溫應為攝氏40度左右，浸過腳踝約20分鐘後，記得擦乾雙腳，惟患有糖尿病、靜脈曲張或動脈硬化的人士，不宜泡足。

第2招：按摩穴位

於手掌的大魚際、掌根或小魚際緊貼相關穴位上，來回摩擦，直至發出熱力為止，每日1至2次，有助身體保暖。具體穴位包括神闕穴（在肚臍中）、關元穴（位於腹正中線上、臍下3寸）、命門穴（在第二腰椎棘突下）等。

第3招：飲食加薑

天氣轉涼時，應多吃熱食，避免進食雪糕、刺身、凍飲等生冷之物。日常飲食中加入能祛風散寒的生薑，例如把生薑搗爛榨汁，或跟紅糖煲水內服，皆有暖身作用。另外，當一個人出現感冒徵狀如鼻塞、流清涕等，亦適宜煮食生薑。