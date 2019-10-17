姚望四方：盛事之都的陰霾

受示威活動及賽道擴建工程影響，電動方程式賽車（Formula E）確定停辦明年3月的香港站賽事，轉去摩洛哥的馬拉喀舉行。鑑於目前的社會氣氛及公共交通設施破壞情況，自6月修例風波開始，已經有多場本地活動及盛事以公眾安全為由取消，包括國慶煙花匯演、香港單車節、美酒佳餚巡禮等。盛事取消市民及業界雖然感到遺憾，但主辦方作出此決定亦無可厚非。籌辦一項盛事準備工作龐大，若發生公眾安全事故才臨時取消損失更大、後果更不堪設想，盡早決定取消是負責任的做法。盛事取消當然讓本港旅遊業雪上加霜，亦會影響未來香港申辦國際盛事機會。

近期除了諸多盛事活動取消外，很多不同性質的民間交流同樣受到影響，除了政府康樂場地不時提前關閉，包括文化中心、戲曲中心等，亦有不少與內地及海外的學生交流活動、比賽活動停頓。香港一直是受歡迎的學生交流活動舉辦地點，這些遊學團通常有家長隨行，活動完畢後順道遊覽香港、購物，屬於高消費、高增值的過夜旅客。短期來看，香港秩序恢復後，自由行、短途的遊客能夠較快地重臨香港，但國際盛事、學生交流活動則需要長籌備時間，若活動決定暫停在港舉行，要恢復需要更長時間。既然香港失去一大部分高消費旅客已成事實，只好祈求陰霾盡快散去，社會早日回歸平靜。

反觀香港相鄰的澳門，年底前將有一系列盛事舉辦，包括格蘭披治大賽車、澳門美食節、澳門國際馬拉松、光影節、跨年倒數煙花表演等等。由於大灣區內生活圈已經形成，區內居民互動消費已成習慣，香港流失的盛事或活動將間接讓鄰近的大灣區城市受惠，更令人擔心的是香港國際盛事之都的地位旁落到我們周邊的競爭城市上，希望政府關注，早日制訂措施。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員