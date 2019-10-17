Cheer Up自己　入手高顏值化妝新品　

Girls~如果近排心情麻麻，你會做咩去Cheer Up自己？去一轉「鄉下」吃喝玩樂轉個Mood？抑或好似小編咁，用更直接和快捷的方法，買新化妝品扮靚、極速挽救咗爛心情先？適逢10月有不少彩妝品牌出新品，有些更屬限量版節日系列，高顏值包裝引死人，買返去應該會即時開心晒！

首先搶眼球的是YSL全新推出的星光彩妝系列HIGHONSTARS，此系列加入了聖羅蘭先生摯愛的標誌－璀璨閃星元素；除了復刻品牌的經典唇色及眼影外，更推出由YSLBeauté全球彩妝總監TomPecheux親自創作的季度新品，經典的黑金設計，加上主題閃星元素以及搶眼甜美的時尚色調，盡顯型格奢華，即使未去派對，都已經感受到節日色彩與愉快心情。

本月另一搶Fo的新品是Make Up Forever的LET'S GOLD金光夕陽18色眼影組合。全新Palette擁有Matte、Metal及Chrome三款質感，Matte質感能夠吸取光線，同時帶來深邃的眼妝；Metal可為眼妝加上低調的閃爍和光彩；而Chrome則可帶來節日的炫目閃爍妝感。Palette的設計亦非常易用，18款金光色調一共分為6個配搭組合，垂直看每款就如一個V字形箭嘴般排列。每款配搭則由淺、中至深3款色調組成，簡單兩三個步驟便可塑造立體閃爍妝。

另一小編私心推介的是韓國護膚品牌AMOREPACIFIC全新妝推出的昇華版Time Response Complete Cushion Compact。它首創在氣墊粉底中加入Time Response系列專利抗衰老成分「雨前一™」及AbsoluTea™，具強大的煥活再生功效。配合Watergel Trap技術和煥彩粉末與細緻鑽石粉末，有效補水之餘，更可為底妝增添光澤，達到化妝同時護膚的目的。