三界五行：缺乏葉酸　貧富皆苦

曾經有人這樣開玩笑，自謔說：「我缺乏維他命M，所以全身發錢寒。」然而，在西醫藥學中，卻真的有維他命M，只不過，這種西藥，普遍都稱之為葉酸。

1931年，印度一間產科醫院發現，酵母和肝臟濃縮物，對孕婦的巨幼紅細胞性貧血症狀，有防治作用。經過全世界西醫學家、藥物學家鍥而不捨的研究，1971年終於發現，在菠菜的乳酸鏈球菌一個因子中含有相關物質，於是命名為葉酸，並正式在臨床處方應用。雖然，不同學者對葉酸有不同稱呼：抗貧血因子、維他命B9、維他命M、VBe、蝶酰谷氨酸……但至今，最常用的藥物標籤仍然是葉酸。

大量醫學文獻證實，人體缺乏葉酸，與神經管畸形、巨幼紅細胞性貧血、憂鬱症、腫瘤，以及嬰兒唇膜裂等疾病，都有直接關係。最近一份醫學報告調研更指出，腦中風、缺血性心臟病，已超越了癌症，成為人類的第1、2號殺手，而且這兩種可怕疾病的患者年齡有下降的趨勢。有營養學家指出，人體內缺乏葉酸，有可能誘發這兩種心腦血管疾病。

人們祈求「來得慢」的致命疾病變成「來得快」，未到老人家的年齡，已經被心腦血管疾病困擾，如果救治不及時，變成半身不遂甚至植物人，「去得快」變成「去不了」，即使擁有億萬身家，也非常麻煩，沒有積蓄的平民百姓，就更加麻煩，豈止「發錢寒」這樣簡單？

方向宇