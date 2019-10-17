中國風都可以好Fashion

一提起中國風，好多人會想到功夫衫、旗袍和唐裝等傳統中國服，但其實現在的中國風服飾已經與時尚潮流完美結合，簡單來說就是將中式和現代混搭，例如將中式圖騰融入西方服飾輪廓，又或者中式輪廓會運用西方布料去演繹。以中國風設計見稱的上海灘，適逢今年銀禧紀念， 品牌特意精選具代表性的作品與設計元素復刻重生，以時尚手法帶來新詮釋。

這個名為「Back to the Roots」的全新系列，顧名思義是為上海灘的經典元素注入新生命。 品牌創意總監鄧愛嘉以濃郁而沉厚的色系為主調，海軍藍、棗紅、磚紅、軍綠等偏暗調子有如舊照片中的色彩，為整個系列營造懷舊情懷。系列的焦點元素是一幅結合了上海灘25載文化傳承的故事繪圖，除呈現於提花旗袍和功夫褲上，亦被融入到飛行外套和鉛筆裙等西方服飾。

這個強調現代感的系列，亦不乏實用性與百搭多變的設計，款式與物料混搭上均以方便日常需要為大前提。系列中有多款一衣多穿的設計，以亮面色丁製作的三用乾濕褸，一套兩件的設計可當作大褸穿着，或分拆成短身外套及長背心單獨穿搭，百搭非常；帶彈力卻不失奢華感的防皺布料，用於唐裝外套與旗袍，大大增加其靈活度，防皺免熨的功能更方便大家出門。一直大受歡迎的迷你旗袍採用摩登的針織物料，可如常作連身裙穿着，或變奏成長身上衣，搭配牛仔褲。大熱的斗篷採用絲絨及厚身針織布，拼搭優雅的晚裝或街頭服皆時尚無比。