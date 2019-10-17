靈敢侶情：向陰魂不散的賤人企硬說不！

關係這回事，從來都是合則來不合則去，合不來又不願去的，就當撞鬼吧！（互聯網）

有一種人，很煩很纏人。

對他好，他不知足，要求更多：錢、體諒、原諒、面子，他通殺。好吧，你就給他。

但到你給的愈多，他要求更多。錢不夠，要更多；體諒不夠，他反要你認錯；原諒不夠，因為他認為自己沒有錯；面子不夠，他要騎到你頭上。

忍無可忍，你反抗。

然而，他卻不知錯，認為你一向Say Yes，今次竟然Say No，你真的衰到無人有！

於是，他發爛要走。

第一次，你留他，心想也不用弄成這樣。

第二次，你再留他，但講明，如果再有第三次，你亦不會阻止。

果然，真的來了第三次。

「我走了！」

「好！」你說。

他萬萬想不到，你真的說好，才一分鐘，他立即變臉，軟化態度，裝若無其事，以為你會忘記、將就、遷就，那他就可以繼續做皇帝、女王。

「你走，我不想跟你有任何轇轕。」你心涼了，堅持下去。

他才如夢初醒，原來你講真。

以為他會心息就這樣走吧？才不。

走了之後，他四圍唱你，對人說盡假話，甚麼你欠他錢、你待薄他、他對你很好但你卻經常發脾氣，統統隨口講得出。到見你沒反應，他還要找自己的朋友和家人半夜騷擾你。

外人以為，他只想你永無寧日，想你百辭莫辯。其實，又未必。

這種人，習慣被遷就、習慣不用做就有飯吃，突然失去你，他要怎樣維生？

所以，他只是後悔。後悔當日說要走，痛恨你沒有他仍然過得超好，不忿從此跟你再沒有關係。

他最想的，是繼續跟你扯上關係。

到底，是怎樣的人，才會想依附在別人的利益裏？就是沒用、低級、無品、沒有生活目的的人。

現在你明白了，是不是很想笑？恥笑的笑，嘲笑的笑。

關係這回事，從來都是合則來不合則去，合不來又不願去的，就當撞鬼吧！陰魂散不散，只在乎你有沒有繼續供奉。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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