五大傳奇品牌獻技　幫鱷魚仔打造聯名系列

要創造佳作有時未必一定要單靠一己之力，號召外援群策群力可能更容易做出滿意作品。向來重視創意的法國服飾品牌LACOSTE，於今個秋冬就聯同ALPHA INDUSTRIES、GLOVERALL、K-WAY、PYRENEX及TAILOR TOYO五個來自不同領域的傳奇品牌合作，由各品牌將最經典的褸款設計與LACOSTE標誌性元素結合，以各具品牌特色的手法重塑LACOSTE高端運動系列服飾。

【LACOSTE x ALPHA INDUSTRIES】

相信都應該無人唔知道美國服飾品牌ALPHA INDUSTRIES最出名當然就是軍褸，是次聯名就用上Flight Jacket N-2B型號，採用海軍藍、深灰及綠色Color Block設計增加層次感，並保留褸款背部經典人造毛皮大帽設計，手臂用來裝地圖的黃色口袋拉鏈就附上加長的織帶，上方印有兩個品牌名字點綴。

【LACOSTE x GLOVERALL】

1951年創立的英國服飾品牌GLOVERALL，品牌最有名的就是一系列以羊毛製造的Duffle Coat及Pea Coat兩款海軍褸款，前者通常於甲板執勤時穿着，後者則多數於岸上着用。今回與LACOSTE聯名合作就挑選了建基於英國海軍軍官制服的Pea Coat，同樣用上厚實Melton Wool打造，但加入附有索繩的大帽及於內層縫線位置加入印有雙方名字的織帶，插袋旁的鱷魚標誌更加是畫龍點睛。

【LACOSTE x K-WAY】

創立於1965年的法國服飾品牌K-WAY素來有歐洲防水風褸之王美譽，是次與LACOSTE合作就從K-WAY創辦人Leon-Claude Duhamel所開發的防水風褸設計中擷取靈感，採用半胸拉鏈連帽「過頭笠」Anorak Jacket剪裁輪廓，配上鮮艷撞色組合，胸前及手袖位置加入印有兩牌名字的織帶細節，將不同世代的法國簡約美學結合起來。

【LACOSTE x PYRENEX】

擁有過百年歷史的法國羽絨品牌PYRENEX，1859年於法國西南部成立，今回聯名褸款就將運動元素融入其招牌羽絨褸當中，以闊身剪裁為褸款塑造出舒適的穿着感，並將同樣印有兩牌名字的織帶於褸款造出兩條橫向條紋細節，簡約低調地帶出聯名褸款獨特性。

【LACOSTE x TAILOR TOYO】

作為聯名系列中唯一一個亞洲代表，來自日本的TAILOR TOYO早於40年代已經推出Souvenir Jacket，憑着享負盛名的刺繡技巧創造出糅合日本文化及美式元素的設計，今回與LACOSTE聯名亦當然以刺繡褸作主角。設計將代表性的鱷魚圖案及始創人Rene Lacoste融入到褸款背部充滿和風的刺繡構圖當中，反轉另一面背部更繡上大幅Rene Lacoste於網球場上擊球英姿的刺繡，向品牌網球歷史及創辦人致敬。