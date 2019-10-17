五大傳奇品牌獻技 幫鱷魚仔打造聯名系列
2019年10月17日 17:43
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近年各路品牌都鍾意一次過找來多個不同品牌聯名合作打造出注目的聯名系列，務求向支持者展示出品牌的可塑性，今回LACOSTE就號召五個經典外套品牌炮製話題之作。（互聯網）
要創造佳作有時未必一定要單靠一己之力，號召外援群策群力可能更容易做出滿意作品。向來重視創意的法國服飾品牌LACOSTE，於今個秋冬就聯同ALPHA INDUSTRIES、GLOVERALL、K-WAY、PYRENEX及TAILOR TOYO五個來自不同領域的傳奇品牌合作，由各品牌將最經典的褸款設計與LACOSTE標誌性元素結合，以各具品牌特色的手法重塑LACOSTE高端運動系列服飾。
【LACOSTE x ALPHA INDUSTRIES】
相信都應該無人唔知道美國服飾品牌ALPHA INDUSTRIES最出名當然就是軍褸，是次聯名就用上Flight Jacket N-2B型號，採用海軍藍、深灰及綠色Color Block設計增加層次感，並保留褸款背部經典人造毛皮大帽設計，手臂用來裝地圖的黃色口袋拉鏈就附上加長的織帶，上方印有兩個品牌名字點綴。
【LACOSTE x GLOVERALL】
1951年創立的英國服飾品牌GLOVERALL，品牌最有名的就是一系列以羊毛製造的Duffle Coat及Pea Coat兩款海軍褸款，前者通常於甲板執勤時穿着，後者則多數於岸上着用。今回與LACOSTE聯名合作就挑選了建基於英國海軍軍官制服的Pea Coat，同樣用上厚實Melton Wool打造，但加入附有索繩的大帽及於內層縫線位置加入印有雙方名字的織帶，插袋旁的鱷魚標誌更加是畫龍點睛。
【LACOSTE x K-WAY】
創立於1965年的法國服飾品牌K-WAY素來有歐洲防水風褸之王美譽，是次與LACOSTE合作就從K-WAY創辦人Leon-Claude Duhamel所開發的防水風褸設計中擷取靈感，採用半胸拉鏈連帽「過頭笠」Anorak Jacket剪裁輪廓，配上鮮艷撞色組合，胸前及手袖位置加入印有兩牌名字的織帶細節，將不同世代的法國簡約美學結合起來。
【LACOSTE x PYRENEX】
擁有過百年歷史的法國羽絨品牌PYRENEX，1859年於法國西南部成立，今回聯名褸款就將運動元素融入其招牌羽絨褸當中，以闊身剪裁為褸款塑造出舒適的穿着感，並將同樣印有兩牌名字的織帶於褸款造出兩條橫向條紋細節，簡約低調地帶出聯名褸款獨特性。
【LACOSTE x TAILOR TOYO】
作為聯名系列中唯一一個亞洲代表，來自日本的TAILOR TOYO早於40年代已經推出Souvenir Jacket，憑着享負盛名的刺繡技巧創造出糅合日本文化及美式元素的設計，今回與LACOSTE聯名亦當然以刺繡褸作主角。設計將代表性的鱷魚圖案及始創人Rene Lacoste融入到褸款背部充滿和風的刺繡構圖當中，反轉另一面背部更繡上大幅Rene Lacoste於網球場上擊球英姿的刺繡，向品牌網球歷史及創辦人致敬。