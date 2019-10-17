青森市　教你「揀摘」靚林檎

不時不食，水果都一樣，有甚麼比親身飛到日本頂級蘋果的產地青森，即摘即吃蘋果吃更正？日本青森縣土地豐饒，山水清甜，故四季都能種出櫻桃、水蜜桃及水梨等高質水果，不過海外客人第一選擇，還是最想買青森蘋果，因它是日本最大的蘋果產地，近年更流行觀光客親到當地採摘，便宜又好吃。在青森市的「青森觀光蘋果園」，彼鄰日夜溫差極大的八甲田山麓地區，擁有栽種高質水果的條件，故它能從酸到甜，種出合共26種不同種類的蘋果，在8月後更可用300日圓（HK$22）便宜價，入場現採3顆蘋果，不夠還可即場再買。

我9月下旬來時，園中可供採摘的蘋果有「可愛公主」、「津輕」及「早生富士」等早生品種，蘋果樹都偏矮，基本上沒甚難度，唯不懂如何揀摘最靚的，幸有園主教路，蘋果原來受光愈多會愈紅愈甜，如用手指摸蘋果皮，感覺到表面有粒粒微凸起的，就更甜上加甜，貼士好使好用。即場切開試吃，發現津輕蘋果較汁多甜味；而早生富士蘋果則酸度適中，果肉比一般「富士」略軟；而我還錯手摘錯了尚未最合時的「王林」，但出人意表地，竟還比香港吃到的更好吃，新鮮果然無價。

青森觀光蘋果園

地址：青森県青森市田茂木野字大沢35

摘蘋果開放日期：每年8月1日到11月15日

摘蘋果收費：入園包採3顆蘋果（1kg），每人300日圓（約HK$22）