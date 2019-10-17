生活夜校：即將消失的三條九龍村落

社會要發展，所以一切古老的東西都要消失，最新的施政報告正是如此，政府一聲令下，九龍區三條古老村落可能會成為歷史。這些古村，有人稱為寮屋，有人視為生活的家園，有人認為是社會發展的障礙，下定論前，先跟大家介紹這條村落，了解過後才下定論也未遲。

【茶果嶺村】

茶果嶺位於油塘與藍田之間，畔鄰大型屋苑麗港城，由麗港城轉個彎，就變成另一個世界了。茶果嶺曾與牛頭角、茜草灣及鯉魚門合稱九龍四山，因為山上長有大量茶果樹而得名，清末民初年間，這裏是觀塘區的管治中心。

今天香港的經濟以商業及金融主導，然而早在上世紀七十年代，香港經濟可說是百花齊放，非常多元化，其中採石業便是香港重要產業之一，在七十年化初期佔全港總就業人數的8%，石礦場多達十個，而茶果嶺正是其中之一，曾出產不少花崗岩和高嶺土。今天的終審法院及中銀大廈，都是由採自茶果嶺的大麻石建成。

第二次世界大戰後，茶果嶺及鄰近村落如鯉魚門、茜草灣及牛頭角等處日漸繁盛，各類工廠雲集，包括木廠、船廠、泥磚廠等等，非常熱鬧。全盛時期茶果嶺住了2萬人，大街兩旁開滿餐廳、酒樓、米舖及士多等，熱鬧非常。

但隨着工業式微，茶果嶺繁華不再。如今區內鐵皮屋建得密密麻麻，予人破落簡陋的感覺，當中不少村屋已經人去留空，只剩下幾間冰室及千多個村民。在此遊逛，就像時光倒流，每個角落都是歷史的見證。

古老的村落都會有一兩座寺廟，茶果嶺村也不例外，茶果嶺天后廟建於清朝，至今仍有不少村民信眾前來供奉，每逢農曆三月二十三日天后寶誕，村民舉辦別具特式的花炮巡遊以及粵劇賀誕表演慶祝。

茶果嶺村內有數間冰室，其中以榮華冰室最為著名，在茶果嶺村開業近六十年，由一對老夫妻所打理，冰室非常簡陋，沒有冷氣，仍保留木桌木椅，置身其中，猶如回到六、七十年代。

【牛池灣村】

早在1819年的《新安縣志》，已有牛池灣村的記載，推斷在乾隆年間形成，距今200多年。牛池灣村本屬於昔日的牛池灣鄉，牛池灣鄉範圍極大，東起牛頭角，西至斧山道東九龍診所，南至牛池灣海邊，是「九龍十三鄉」之一。

隨着港府大規模興建屋邨，牛池灣鄉的範圍僅餘龍翔道與清水灣道交界的一角，被稱為「牛池灣村」。區內建築分為鐵皮屋、石屋及唐樓幾種，地鋪大多是經營零售業的商店，例如茶餐廳、燒味店、士多等，牛池灣村鄉公所鄰近更有大牌檔。

當年客家人離鄉別井到來開墾生活，把家鄉的神靈也帶來，在坪石村海邊興建三山國王廟。雖然不少村民已遷離牛池灣，但他們仍視三山國王為保護神，每年農曆二月廿五日的三山國王誕便回來賀誕。

【竹園聯合村】

至於竹園聯合村是三個九龍古村之中最小的一個，面積約 0.5 公頃，竹園之名源於當地原來的竹園鄉，因村落所在地原有一大片竹林而得名。

從前竹園範圍包括從現今竹園北邨到黃大仙下邨以及鳳凰新村一帶的大片範圍，由祖籍福建莆田的林氏一族所建。現時竹園村仍有約數十間房屋，並改稱為竹園聯合村，位於黃大仙沙田坳道及龍翔道交界處、沙田坳道小巴總站旁。「聯合村」之名約產生於1950年代，有可能是因為第二次世界大戰後有大量外來難民遷入，使竹園村變成姓氏繁雜的村落，故以「聯合」之名以示不同族姓合村的情況。