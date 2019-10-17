決性11點：眾魔女預祝哈囉喂！

今個月尾大家會做啲咩呢？梗係普天同「嚇」萬聖節喇！最近以AV女優為主要成員嘅惠比壽麝香葡萄又有新搞作，就係炮製以萬聖節為主題嘅新曲《Majogarita》，而MV亦已經有得睇啦！喺MV當中，不論場景、視覺特效都設計得帶點陰深氣氛，加上麝香葡萄29位成員扮成魔女，感覺更加應節。

一眾麝香葡萄成員都以紅黑色妖艷裝扮登場，當中最搶眼嘅一定係AV界人氣王三上悠亞，至於佢嘅宿敵桃乃木香奈亦搶佔唔少鏡頭，作為隊長嘅市川雅美就相對地失色不少喇。雖然喺MV中，擠胸露股嘅鏡頭少咗啲，但係眾女優又唱又跳，賣弄嬌俏，貫徹一向凸顯嬌艷風情以及活力十足嘅風格，令大家睇得心花怒放兼心如鹿撞！而最令人驚喜嘅係，惠比壽麝香葡萄元祖級成員，於今年誕下女兒嘅殿堂級AV天后蒼井空亦粉墨登場，佢仲扮演女巫角色添！

順帶一提，惠比壽麝香葡萄有一個新節目叫做《真夜中之運動會》，當中女優們將會進行各種千奇百怪嘅騎呢大挑戰，例如三上悠亞會挑戰生食苦瓜、友田彩也香挑戰喪飲汽水等等，想睇佢哋點樣玩到花容失色、面容扭曲，不妨Click上網睇睇。