【深夜字聊】精華現啫喱狀　代表龍精虎猛？

Q：本人今年34歲，結婚3年，妻子一直沒懷孕，以為是妻子的問題，檢查後她完全正常，發現原來是我的精液有問題，現需要在下次覆診詳細談報告及治療。醫生說其實我一早見到精液黏得似漿糊時就應該求醫，我記得早於10年前發現精液像半溶啫喱狀，還以為是年輕力壯所致，請問這是甚麼病？

莫先生

A：在男性的次文化世界裏頭，長年累月流傳着一句諧音口頭禪叫做「濃精虎猛」，然而在現實中，精液究竟是不是愈濃稠就代表愈威猛呢？

精液的濃稠度直接受着射精頻密度所影響。射精次數愈密會令精液愈稀薄、次數愈疏則愈濃稠。必須注意，精子濃稠度不一定與精子數量成正比，男性可透過化驗去了解精液中有沒有足夠數量的活躍精子。以醫學數據計算，男性於每一次射精量大約是1至6毫升，其中所含精子數量達到2至5億個視為標準。

換言之，射精是重質不重量。有些受不育困擾的男士，其精液可能是濃稠的，卻因為健康精子不足、死精和殘缺精子居多，又或患上精液逾時不液化或不完全液化等問題。

閣下若察覺射出的精液呈半固態的果凍狀並且維持著濃稠度，射出後沒變成液態水漾狀，很有可能便是患上精液逾時不液化或不完全液化症。此症導致精子困於精液內未能迅速游往子宮頸而大大降低受孕率。下次覆診時，閣下宜仔細聽取病情，以確定自己是否患上精液不液化問題。此外亦需要留意健康精子存活率、游動能力是否處於正常數據水平。

只要找出遲遲未能生育的因素，對症下藥，可望及早處理不育煩惱。閣下宜按照醫生指示，接受治療，為未來成功「造人」做足準備。

李偉儀