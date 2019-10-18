營事檔案：蘆筍肉粒炒黃薑飯　孕婦都啱食

炒飯在很多人心目中都是高熱量食物，因為大多都用上大量油分烹調。不過，其實只要控制油分的用量，炒飯也是一個健康又美味的選擇。這次介紹的蘆筍肉粒炒黃薑飯，除了控制體重中的人士可以放心食用外，亦非常適合長者及孕婦食用。

【蘆筍宜用油快炒】

蘆筍含胡蘿蔔素，具有抗氧化能力，亦可幫助維持眼部健康。由於胡蘿蔔素屬脂溶性營養素，因此今次食譜會用油快炒蘆筍，使營養素更容易被人體吸收。另外，蘆筍含有豐富的葉酸，對胎兒腦部和神經系統發展非常重要，而對於一般人來說，葉酸能夠預防貧血和保持心血管健康。除此之外，蘆筍含相當豐富的鈣質，可預防骨質疏鬆。

【黃薑粉延緩衰老】

黃薑粉含有薑黃素，具很強的抗氧化功效，有助維持身體免疫力，可以減慢身體細胞老化，延緩衰老，亦間接有助預防腦退化症。薑黃素亦有保護心血管健康的功效，可減低患心血管疾病風險。同時，薑黃素有抗炎的作用，對關節炎患者來說會有一定的紓緩疼痛的功效。

【蘆筍肉粒炒黃薑飯】

材料：

瘦肉 50克

蘆筍 5條

紅洋葱 半個

蒜頭 2個

薑 2片

白飯/隔夜飯 1碗

調味料：

黃薑粉 1湯匙

黑胡椒 適量

鹽 適量

做法：

1.瘦肉切粒，紅葱、蒜頭及薑切粒備用。

2.蘆筍洗淨，切小段備用。

3.將瘦肉下鑊爆香，加入紅葱粒、蒜粒及薑粒，再加蘆筍，下適量鹽及黑胡椒碎調味。

4.再加黃薑粉、白飯炒勻，最後綴以葱花即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。