Colourmix卡萊美 秋日潤肌精選

【特約報道】點解近派上妝開始唔貼、乾紋起皮通通出現嘅？煩死人喇！原來係全因轉季，空氣中的嘅濕度驟降抽乾皮膚嘅水份引起架！唔制呀，一百分嘅女仔全天候都要keep住perfect嘅肌膚，hold住無瑕妝容家嘛！但唔知從何入手？Colourmix卡萊美今期年度激減Super Sale一系列轉季護膚人氣精選幫到你，品牌包括Clinique、Guerlain、Biotherm、Gucci等等，優惠仲抵到嘩一聲!「轉季又有咩好怕喎，肌膚補滿水份，完美妝容由你創呀！」快啲like埋Colourmix 卡萊美facebook專頁，緊貼最新優惠啦!

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CLINIQUE 特效補濕防禦啫喱 125ml

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GUERLAIN 黃金微滴殿級蜂皇嫩肌精華素 50ml

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SWISSMIRACLE 細胞再生青春精華露 50ml

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GUCCI ENVY ME EDT 100ml

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