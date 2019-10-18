FoodieCurly鬈毛妹：令人驚艷的Tea Pairing鐵板燒

外出吃飯，wine pairing已不是甚麼新鮮事，但老實說，我不會喝酒，美酒當前，送到我嘴裏只有「浪費」二字。

最近到台北晶華酒店吃鐵板燒，他們不是wine pairing，而是tea pairing，更叫我驚喜！負責操刀的是入廚30多年的陳春生師傅，很多名人來到都指定要由他來主理，功力毋庸置疑。

我們今天吃了「鐵板燒Gourmet Gallery佐餐茶套餐」，每位NT$4,500，五道菜裏有鮑魚、龍蝦及招牌牛排等，相當矜貴。前菜已叫我十分驚喜，共有三款小點：肉桂枕頭、紫菜卷、濃縮洋蔥湯，是否完全看不到「湯」的物體？因為它已經濃縮到變成一張紙了！左邊那塊紅色的就是！吃一口，果然是濃郁的洋葱湯味，質感煙靭，有點像吃口香糖，太有趣啦！配的是氣泡碧螺春香檳，清香撲鼻。

接着就是一大盤的海鮮，首先上場的是宜蘭鮑魚。做法有點刁鑽，陳師傅先將鮑魚略煎，然後鋪上酸豆、檸檬及香草等，最後蓋上海帶和厚鹽，合起蓋子去蒸；像等了一世紀，幾分鐘後終於開蓋了，香氣撲鼻而來！上桌前師傅將鮑魚在忌廉裏打滾一下，吃一口，微酸而充滿鮮味。配的是金萱烏龍冰茶，帶輕微奶香味，與忌廉鮑魚很搭配。

接着的是茄醬龍蝦，龍蝦取自澎湖，十分鮮甜，我不多介紹了，因為本人更偏心接着的招牌菜美國頂級肋眼牛排，用台南二層鹽調味，師傅將兩面輕煎，再放十分即食得！每粒牛肉都呈現鮮嫰的粉紅色，油香與肉味兼備，吃時可加蒜片或蒜蓉，朋友笑說，吃完這碟永遠回不去了！

最後的是甜品，靈感取自韓籍客席廚師Kang Mingoo，使用韓國傳統醬料做成韓醬三重奏，包括：大醬布蕾＋醬漬胡桃＋辣醬爆米花，又鹹又甜又辣，又脆又軟，一碗吃到多種味道與口感，很是驚喜，這也是我今晚最喜愛的菜式！

Robin's鐵板燒

電話：+886-2-2521-5000 (內線 3930)

地址：104 台灣台北市中山區中山北路二段39巷3號台北晶華酒店二樓

鳴謝：台灣觀光局、晶華集團、台灣租借WiFi