三界五行：綠色膳食　注意安全

原來菠菜不宜與豆腐同食，因為有可能導致腎、膽、膀胱結石。

老人家要注意補充葉酸。日常膳食中，已有很多途徑攝取足夠葉酸，除非是特殊情況，由醫生處方或建議，否則不要自行購買服食（葉酸在藥物學，中文寫為「葉酸」，外語多寫作維他命B9）。醫生對備孕或懷孕的婦女會特別留意，對長者也會加倍注意，因為葉酸參與人體細胞修復、維持神經傳導、防治貧血、保護心腦血管。

含葉酸較豐富十大蔬果排名順序是：菠菜、蘆薈、西蘭花、柑橘類（柑、橘，橙、檸檬）、豆類（以綠豆、扁豆、黑皮青豆、眉豆含量較高）、牛油果，秋葵、種子（以南瓜子，芝麻、向日葵子含量較高）、綠色椰菜、玉米。而綠色奇異果、香蕉、青提子、柚子、藍草莓也含豐富葉酸。

不過進食菠菜要注意，菠菜雖然含葉酸最高，以煮熟的菠菜計算，普通飲用的膠杯，一杯的分量已足夠一天所需要的葉酸，但是，菠菜含草酸很高，過往有人認為，患痛風的人不能食菠菜，經過營養學家分析，100克未煮熟菠菜含嘌呤13.3毫克，並不算太高，但菠菜含草酸很高是事實，草酸需要通過尿液排出體外，這就會與尿酸「爭水」，兩者都要通過尿液排出體外，除非食菠菜後大量飲水，否則，就會影響尿酸的排出，體內的尿酸高，痛風就會發作，急性期痛風就不宜食菠菜了。另外，菠菜不宜與豆腐同食，否則有可能導致腎、膽、膀胱結石。

方向宇