青森市　票債票「嘗」海鮮丼

在昭和40年代已開業的青森魚菜中心，又名古川市場，是當地人心中的「庶民廚房」。惟它跟日本其他市場一樣日漸息微，幸好幾年前它彈出了買「食事券」自砌海鮮丼的主意，結果大受歡迎，更令市場變成旅客必到開飯熱點，由於價格便宜，就連本地人也常來光顧。那甚麼是「食事券」自砌海鮮丼？就是你可用1,500日圓 （約HK$108）買10枚食事券，又或用750日圓（約HK$54）買5枚，然後走入市場換取各式海鮮刺身，每款魚生約須1至2枚食事券，大部分一枚已有交易，2枚已換到高級刺身，例如吞拿魚拖羅等，10枚券夠你砌出獨一無二的滿碗盛宴，換好便可安坐休息區享用。唯一留意，是兌換白飯要到有橙色旗子的店家，深藍色旗子的店家則可換你喜愛的生魚片、菜、肉等食材，沒掛旗子的亦可額外用錢買吃，保證你用同一價錢，在香港吃不到如此新鮮。

青森魚菜中心（古川市場）

地址：青森市古川1-11-16

營業時間：7:00am~4:00pm（逢周二休）

食事券：10枚-1,500日圓 （約HK$108）/ 5枚-750日圓（約HK$54）