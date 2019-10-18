本周車展：10月19~20日

Audi

日期：10月20日（星期日）

時間：11:00am~6:00pm

地點：九龍灣陳列室

推介：展出包括A4 Saloon、A4 Avant、A5 Sportback、A6 Saloon、A7 Sportback、Q2、Q3、Q5及Q7等，以限定價發售，指定型號尊享額外$20,000換車禮遇。

BMW

日期：10月19~20日（星期六及日）

時間：10:00am~7:00pm

地點：土瓜灣陳列室

推介：商務房車520iA M Sport優惠價$529,900起（原價：$639,000），豪華升級配備包括智慧駕駛輔助系統、泊車輔助連環視系統、M系列車身擾流部件等。

Volvo

日期：10月19~20日（星期六及日）

時間：10:00am~7:00pm

地點：灣仔陳列室

推介：全新動感房跑S60以限定價$399,800起發售，提供T4（前輪驅動）及T5（四輪驅動）兩款動力，配合8前速自動波箱及安全智駕系統。

Volkswagen

日期：10月19~20日（星期六及日）

時間：11:00am~6:00pm

地點：赤柱廣場露天廣場

推介：T-Cross首展兼零距離體驗，同場展出各款熱賣型號，星期日更有一系列經典老爺車展出，並設美食車，與車迷共渡周末。

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