太陽能充電　戴fenix 6運動90天

Garmin fenix 6系列擁有超長續航力，定價約五千港元起。（莫文俊攝）

幾年前，手錶種類分得很清楚，運動時會戴智能錶，工作時則戴回傳統腕錶，但隨着智能錶愈出愈靚，不少人已經由朝戴到晚，令續航力成一大問題。

最近推出的Garmin fenix 6系列就一反傳統，擁有極長續航力，當中fenix 6X最長可用64天而毋須充電，頂級版fenix 6X Pro Solar更配備Power Glass太陽能充電鏡片，正常日照3小時，續航能力便能提升至90天，用足三個月唔使充電，方便運動友長時間使用！

手錶還擁有全新電量管理系統 ，可因應不同運動模式，自動開關所需的功能，例如GPS、音樂、血氧、心率、背光等，實行電量控制，加上可使用時數取代電量百分比，續航力一目了然！

手錶囊括30個進階訓練模式，包括「Pace Pro」配速助手」（預計2019年第4季開放更新），配合內置地圖及GPS定位，協助越野跑者擬定最佳路線資訊。手錶同時預載全球約2,000多個滑雪場地圖及41,000幅完整高爾夫球道圖，另支援腕式心率感測、Pulse Ox脈搏血氧偵測、體能狀況指數、ABC感測器等，功能專業。屏幕則由1.2吋至1.4吋不等，美中不足是錶身都幾大隻，女士們未必Like！