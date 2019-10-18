飲食嘗識：點樣分窩夫同格仔餅？

外脆內鬆軟的窩夫是西式甜品，加上各式各樣的配料，賣相吸睛令人賞心悅目之餘，吃起來味道層次亦相當豐富。至於相信是由西式窩夫演變而成的格仔餅，就是港式街頭美食，雖然造型不及窩夫般講究，但勝在新鮮熱辣，入口一樣滋味無比。但大家又知不知道，兩者到底有何分別呢？不如就等尖沙咀一間星級酒店的糕餅總廚陳志堃（Terry），講下窩夫和格仔餅的不同之處。

Chef Terry指，格仔餅和窩夫看起上來就很相似，但無論口感及吃法都不同。格仔餅的原材料與窩夫最不同是格仔餅會加水、菜油及吉士粉，而窩夫的原材料不像格仔餅般用全蛋，而是將蛋黃及蛋白分開處理，另會加入牛油及雲呢拿籽這些比較講究的材料。

至於做法，格仔餅相對比較簡單，先將全蛋加入沙糖拌勻，逐少加入麵粉及水，最後注入菜油拌勻，就可調成綿滑的麵糊。比起格仔餅，窩夫的做法就繁複很多，蛋黃先要打至挺身，才可下麵粉及牛奶等拌勻。另外，也要先將蛋白逐少加入沙糖打起，再逐少加入麵糊中拌勻，然後再下牛油及雲呢拿籽。

Chef Terry還表示，窩夫及格仔餅除原材料及做法各異外，吃法亦各有特色。好像格仔餅雖是價錢大眾化美食，但就講究新鮮熱辣，還要加花生醬、牛油、煉奶及沙糖，摺起來吃分外香甜美味。而窩夫吃時就會伴以鮮果、忌廉、雪糕等配料，有時還會唧上果醬或朱古力醬，最後灑上糖粉，同時滿足味覺及視覺享受。