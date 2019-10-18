Nissan Serena e-Power及Qashqai Turbo同步登場

日產（Nissan）最近有多款新車輸港，包括全新Serena e-Power（MPV）、Qashqai Turbo（SUV）及全新2020年版Leaf（純電Hatchback）。

先講Serena，新輸港的清一色為100%由電動馬達驅動的e-Power版本。它搭載由鋰電池、電動馬達及汽油引擎組成的e-Power電氣化動力系統。跟傳統混能車最大不同是，引擎只充當發電角色，為鋰電池充電和為馬達供電。擁有136ps最大馬力及320Nm最大扭力，平均耗油量24.4km/L（JC08）。

全新Qashqai，引擎Downsized，沿用的2.0L自然吸氣，終被1.3L渦輪增壓取代，動力輸出提升，最大馬力160ps（+11.1%），最大扭力270Nm（+34.8%）。以往的七前速CVT現亦變成七前速DCT，動力反應更敏捷。最重要的是牌費平咗一大截。

同場還有全新2020年版Leaf，換了新升級藍色車頂及車身包圍，車廂內標準配備新升級對應Apple Connect的7吋輕觸屏幕系統。