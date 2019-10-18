本日日本：好慘！這地方剛受風災蹂躝 又再受打擊

好慘！剛受風災蹂躪，又再受打擊。（互聯網）

日本的「ブランド総合研究所」剛剛公布了今年的全日本都道府縣魅力排行，茨城縣連續第7次位居第47位，亦即成為日本最欠缺魅力的地方！

不過，這個排行榜公布實在不太合時，因為茨城縣正是剛剛吹襲日本的颱風19號的重災區之一，茨城縣知事也表示，在這個時刻公布排行對茨城縣來說是雪上加霜，對此感到遺憾。

其實，早在2017年，NHK「晨間劇」《雛鳥》在茨城縣取景，但仍然未能擺脫倒數名次，便可知日本人覺得茨城縣沒有魅力可說是根深柢固，很難一下子改變。茨城縣經常位列榜尾，原因可能是沒有太強的個性，也沒有遊客會特別造訪的大型景點，加上交通不算方便，因而不受重視。

其實茨城縣也不是一無是處，水戶黃門便是來自茨城縣，每年8月更會舉行水戶黃門祭，而位於茨城縣的水戶市的偕樂園，與金澤的兼六園及岡山的後樂園並稱日本三大名園，江戸時代天保13年（1842）7月由水戸藩第9代藩主徳川斉昭公建造，園內種植了100種3,000棵梅花、從2月中旬到3月下旬會擧辦「梅花賞花」活動，而到了11月左右，又迎來紅葉季，可說是四季皆有美景。

此外，當然不得不提近年成為賞花熱點的常陸海濱公園，4月上旬至5月上旬可觀賞粉蝶花，而在10月中旬至下旬，則可以看到很可愛的紅葉掃帚草！加上茨城縣離東京不算遠，下次大家遊遊關東之時，也可以支持一下茨城縣啊！