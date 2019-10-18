被崩壞的Barbie……今次真係No Eye See！

Barbie在人們的心目中一直都是完美的形象，不老的容顏、女神的氣質、令人羨慕的小蠻腰，但最近外國藝術家Annelies Hofmeyr就為Barbie擺脫了這個完美形象，令她瞬間貼地起來。她會像其他人一樣攤在梳化上、坐下來的時候肚子上會有贅肉，一張張照片十分搞笑，但網友們紛紛直呼，這才是真正的女生日常。

一張張的照片比較起來就好像是放在網上的精修圖和真實人生的對比照。平時一點贅肉都沒有的小蠻腰，變成了三層的「水泡」、完美無瑕的精緻手掌臉在卸妝後浮現了黑眼圈和痘痘印、放假時立志要去做Gym，結果攤在了家中的梳化上Hea等等，都跟Barbie優雅的女神氣質完全相反。

不過太過離地的Barbie，也實在是不太合適陪伴小朋友成長，為了變得跟Barbie一樣，整容、節食，甚至為了小蠻腰做手術去掉兩根肋骨的案例讓人不寒而憟，也由此證明Barbie過於完美的形象，給喜歡她的小孩造成了不良的影響。如今，年過60歲的Barbie也開始想要貼地了，宣傳語改為了「你可以成為自己想成為的人」，人設也不再是甚麼都不做就有豪宅的人，她可以從事不同的行業，成為我們可以成為的人。超離地的Barbie和較為現實的Barbie，你更喜歡哪一個呢？