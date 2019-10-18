深廣直通：女生剁手天堂　彩妝滙集之地

如果有一個地方，不但集合了世界各地的化妝品和護膚品，還可以讓你在色彩繽紛的世界裏拍照逛上一整天，這樣的地方你會想去看看嗎？廣州和深圳最近新開了一間像這樣的店鋪，超大的美妝世界讓它在短短幾天之內爆紅，遇上假期前住真的是塞滿了人，拍照購物都可以，裏面有不同性價比的牌子，讓你可以自由試用並挑選適合自己的美妝品，真是女生們的天堂。

「The colorist 調色師」最大的賣點並不只是這些來自世界各地的化妝品，而是由不同顏色的口紅和美妝蛋組成的兩面牆，用來拍照也太好看了吧，配上店裏彩色的吊頂，真像是一間偽裝成彩虹的店鋪。店員不會一直跟着你，讓你可以盡情在裏面拍照和選購商品，是自由度非常高的化妝品店了。

除了口紅牆和美妝蛋牆外，還有指甲油牆、刷子牆等等各種美妝牆，真是相當的震撼。

從此不用再找代購怕被騙了，從此不用再玩命從國外帶化妝品回來怕買不到了，這樣特別的美妝世界，有吸引到你嗎？

「The colorist 調色師」

地址：

1.廣州麗影廣場2樓B01

交通：地鐵3號線/8號線赤崗站

2.深圳福田區福華三路星河COCO Park 負一層

交通：地鐵1號線/3號線購物公園站