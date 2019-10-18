男士深夜：買樓在望　心情好爽

【靚人靚景：MIYU 熱情闖「關」慶生辰】

所謂年關難過年年過，除咗年關之外，每個人喺每一年仲有一關要過，就係生日又大一歲呢個關喇，好似性感巨乳美人MIYU就去到關島拍寫真集兼慶祝生辰喇！

【決性11點：混血天后最後寫真 玩得出「色」】

今年對於日本AV迷嚟講係一個悲喜交集嘅年份，因為除咗有好多女優復出，亦有好多出色嘅女優決定引退，而混血天后希崎謝茜嘉就係其中一位。

【決性11點：FGO爆乳女暴君 殺傷力驚人】

要數最受Coser歡迎的手遊，《Fate/Grand Order》肯定榜上有名，自2015推出以為深受Game迷喜愛，更多次推出相關的電視及電影，而性感Coser《愛老師 PhD》就出名喜歡演繹《Fate/Grand Order》的角色，早前就影了一輯尼祿的靚相……

【決性11點：眾魔女預祝哈囉喂！】

今個月尾大家會做啲咩呢？梗係普天同「嚇」萬聖節喇！最近以AV女優為主要成員嘅惠比壽麝香葡萄又有新搞作，就係炮製以萬聖節為主題嘅新曲《Majogarita》，而MV亦已經有得睇啦！