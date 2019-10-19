香港估估吓：咁樣宣傳香港　先至有感染力！

問：近月各大電視台、網站播放得最多的廣告是？對，你冇估錯，正是政府新聞處制作的「珍惜香港 這個家」，「窩心」對白無限Loop：「這個家，以我們每一個香港人的努力而建立」、「珍惜香港，這個家」。討論區網友話音樂響起已毛管戙 ，亦有網民表示睇完笑哈哈，因為廣告製作「又唔做嘢」，拍攝求其冇代表性、又缺乏感染力，失敗！但這並非今日要估的問題，反而三十三年前，有三位小生，走遍全港高歌一曲，感謝公民緊守崗位，及為香港未來出力，今日重溫更令人懷念昔日這夥東方之珠，你又估到是甚麼廣告歌嗎？

答：經典即是經典！當日聽不覺老土，今日重溫更熱淚盈眶。假如時光可倒流1986年，香港多美好！因為港英政府年代，有公民教育委員會，以「關心社會 坐言起行」為題，製作廣告，創作主題曲《蚌的啟示》，由林振強填詞，關正傑、區瑞強及盧冠廷三大本地歌手獻唱，MV主要圍繞港九新界區地標取景，包括、前立法會大樓、中環「獅子銀行」、天星小輪、「紅館」及未合併的九廣鐵路等等，更有已列入非物質文化遺產清單的搭棚技藝，每一個畫面都令人感動。大部分網民聽後都驚嘆三十多年前公民教育可如此先進，同時又對今日教育感到無奈，當時未出世但今日重溫的網民大讚副歌歌詞「好熱血，好有氣勢」，來吧！香港人，一起高唱：「攜手可創造光芒，齊心關注定破浪，既在人海中同航，但求齊力幹，星光穿起會變一串光，照著你，照著我，去共創更好境況」