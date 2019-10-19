【玄之又玄】再愛多一次？5種面相特徵　

楊思琦秘婚再懷孕，迎來感情路上的新一頁，可喜可賀。（設計圖片）

現代人愈來愈識保養，加上「凍齡」技術已發展到出神入化的境界，因而出現所謂「美魔女」，並在事業、愛情兩方面迎來第二春，正如女藝人楊思琦最近被爆秘婚兼大肚4個月，迎來感情路上的另一春，真是可喜可賀。

其實一個中年人是否容易有第二春，絕對有樣睇，除了關乎其駐顏技術外，也可從相學上找到端倪，尤其是有以下特徵者，更要多加留意啊！

特徵1.額頭高大

額高的女人，對人對事都有較高要求，亦不喜歡受男人控制，當發現另一半難以實現其標準時，就會生出厭惡之情，所以在經營兩性關係時，難以一帆風順，離婚再婚的可能性也會較大。

特徵2.印堂寬闊

印堂位於兩眉之間、鼻子之上，要是印堂寬闊，這類人有機會在中年以後遇上桃花，若本身已有家室，必須檢點，否則可變桃花劫，惹得一身蟻。

特徵3.臉有酒窩

臉上有兩個小酒窩，笑起來特別迷人，易受異性喜歡，也預示其感情路上易生波折，易出現爛桃花，特別是女性。另外，有這種面相特徵者，自小受寵愛，或多或少也有些任性，在處理感情上，難免會有點脾氣，因此感情起伏亦比較大。

特徵4.顴骨高聳

對女性來說，顴骨代表結婚運，顴骨高的女人，行事較強勢，不甘於屈就平庸窩囊的另一半，令感情發展不太順利，但也不用擔心淪為「賣剩蔗」，即使年過四十，仍不乏裙下之臣，特別是未婚的中女，很有機會迎來感情上的第二春。

特徵5.下巴飽滿

下巴代表一個人的中、老年運，如果女人稍微有點雙下巴，代表中、老年有運行，特徵是桃花運比較旺盛，只要人品夠端莊，又有一定生活條件，不難受到男士的青睞。