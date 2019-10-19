戀愛‧電影館　戀上德國情懷

位於大三巴牌坊後的人氣景點戀愛巷，巷內設有一間樓高3層的戀愛．電影館，是個集電影欣賞、本土影像保存，以及電影書籍閱讀等功能的複合空間。該館將於10月19日至11月13日期間，第四度與香港歌德學院合作，推出《2019 德國電影節（澳門站) 》，帶來10部近期發人深省的德語作品。開幕片《Balloon》改編自真人真事，帶領觀眾回到四十多年前的東、西德，透過兩家八口製造熱氣球來逃離東德的故事，刻畫出人民嚮往生活自由而付出的努力。

其他9部德語近作包括改編自「榮譽處決」案件的《一個普通的女人》，以倒敍形式正視女性受傳統意識形態壓迫的遭遇；《極權歌星》追隨前東德歌手Gerhard Gundermann與秘密警察模糊的往來；榮獲比利時蒙斯電影節最佳演員組合獎的《最漂亮的一對》，以一對中產夫婦痛苦的過去，來剖開彼此的真我等。是次影展還設有「澳門限定」和「焦點導演：伏加．舒倫杜夫」兩個環節，還有電影講座「逆時代的人物：舒倫杜夫改編文學的電影」，與林瀚光博士一起探討曾經贏得金棕櫚獎和奧斯卡最佳外語片的導演舒倫杜夫敍事手段，想認識更多德國電影的朋友記得要留意了。

戀愛・電影館

地址：澳門戀愛巷11-13號

時間：售票處10:00am~11:30pm，電影資料室10:00am~8:00pm（逢周一休館）