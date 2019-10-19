本地銀器名所開新舖　兩大美牌新品登場

於本地潮流界擁有極高人氣的銀器店vinavast，2014年成立至今僅數年已經從香港發展至澳門及深圳都有開設旗艦店及專櫃，近日vinavast亦正式進駐最新開業的K-11 MUSEA，於場中開設繼旺角太平道總店後香港第二個售賣點。伴隨新店登場的就有GOOD ART HLYWD及LONE ONES兩個美國銀器品牌最新作，前者由設計師兼銀匠Josh Warner於1990年創立，最出名就是採用類似日本家紋圖案的Rosette花朵設計，以工整對稱的鑄製技術，將純銀配搭22K黃金演繹出一系列戒指及手鏈等等；後者由Leonard Kamhout（前CHROME HEARTS設計師兼銀匠）與女婿Devon Wheele於1994年共同創立，品牌所推出的Dove Bell、Crane Bell及Tear Bell等等「吊鐘仔」吊墜深受銀器Fans追捧，另手鏈及手鈪上以飛翔鳥類為靈感的花紋及圖案，亦凸顯出品牌出色的研磨拋光技術，難怪日本潮流教父都有以LONE ONES Dove Bell去配襯佢啲GORO'S羽毛。