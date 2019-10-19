三界五行：和諧自然　四大皆空

身體要做到「四大皆空」，堅固的骨骼是地，流動的血液是水，正常的體溫是火，平靜的呼吸是風，四者和平共處，身體就健康。（互聯網）

心腦血管疾病的發生，成因很複雜。不過，上了年紀，注意養生，作息有規律，飲食健康，肯定可以減低發生的機率。

佛家和道家的養生經驗，很值得我們參考。佛家主張「四大皆空，六根清淨」，道家也有相同的修行。佛家所講的「四大」，是：地大，水大，火大，風大。地大是堅固，水大是濕潤，火大是溫暖，風大的變動。在大自然中，這四大是客觀存在的，是「假合」，如果四大的「假合」和諧，萬物就會欣欣向榮，否則，就會出現矛盾、災難，甚至毀滅。用俗世的話來說，就會山崩地裂，洪水氾濫，酷熱乾旱，風暴成災。現在所提倡的環保，就是敬畏大自然，做到「四大皆空」，回歸自然現象。

人的身體也要做到「四大皆空」，堅固的骨骼是地，流動的血液是水，正常的體溫是火，平靜的呼吸是風，四者和平共處，身體就健康，一旦出現矛盾，就是佛家所講的「四大違和」，身體違和，也就是違反了與生俱來的「假合」——真與空。佛家和道家，追求的最高境界就是真與空，保持「假合」現象。

《道德經》說：「道大，天大，地大，人亦大。人法地，地法天，天法道，道法自然。」道家所講的「四大」是道、天、地、人。一切順其自然，要保持空靈，人不要妄圖挑戰「道、天、地」，保持客觀現狀，也就是佛家所講的「假合」，達致「四大皆空」了。

方向宇