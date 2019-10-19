秋風起郊遊期　專家推介靚景路線

踏入十月，天氣漸漸涼快了起來，想要登山的朋友再也不用怕炎炎熱日會中暑而卻步啦。這次我們找來了登山愛好者Zachary Low為大家推薦了三條適合不同人的登山路線，不管你之前有沒有接觸過登山，這裏都有適合你的路線。

【入門級路線─大帽山】

高957公尺，全港最高山峰，位於荃灣，四季都帶有不同的景色，到達山頂可以飽覽香港群山，美景盡收眼底。起點扶輪公園，終點山頂天氣雷逹站，全長約10公里，大約需時4小時。

【進階級路線─大東山】

高869公尺，全港第三高山峰，位於大嶼山，山頂的獨特之處是山頂的小石屋（爛頭營），建於1920年，曾是英國傳教士的營舍。起點伯公拗，終點梅窩，全長約9公里，大約用時4.5小時。

【資深級路線─西貢麥徑一二段】

Zachary最愛的行山徑之一，途經萬宜水庫、大浪灣四灘。可近距離欣賞和觀察不同的地質奇景。起點萬宜水庫，終點北潭坳 ，全長18公里，預計需時8小時，補級點可在西灣或鹽田。

Zachary提提大家，即使有補級點仍需帶備足夠的乾糧和飲用水，登山時要小心愛護大自然和固有建築物。望大家量力而為，享受郊遊時光。