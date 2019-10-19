果然有料到：百益果王　有「營」木瓜

木瓜有百益果王美譽，不僅好味，食法又多變，更具有很高的營養價值，李時珍《本草網目》中就曾稱讚木瓜有平肝和胃、舒筋絡、活筋骨、降血壓等作用，秋冬飲木瓜雪耳糖水就非常滋潤有益。（資料圖片）

天氣愈來愈乾燥，不少人都喜歡飲湯水又或者糖水滋潤一下，木瓜就是其中一種滋潤養顏的時令水果，無論煮餸、煲湯、燉糖水或者當飯後果都一樣美味，食法百搭再加上營養豐富，因此有「百益果王」美譽。

木瓜VS青木瓜 各有優點

木瓜主要有兩大類，一種是橙黃色外皮的普通木瓜，另一種則是全個青色的青木瓜，煲湯煲糖水多數會用普通木瓜，直接食用多汁清甜，至於青木瓜口感則較清爽，通常會配搭其他食材同吃，東南亞菜就常以青木瓜入饌。

從營養角度來看，木瓜蘊含豐富木瓜酵素、胡蘿蔔素、多種維他命、鈣、鉀、鐵等礦物質、碳水化合物、蛋白質及人體所需的胺基酸，能促進新陳代謝、抗菌消炎、提升免疫力，並有護膚養顏等美容功效。而木瓜的維他命A、維他命C及礦物質又比青木瓜高，青木瓜的木瓜酵素則較高，木瓜酵素有助消化蛋白質及分解脂肪，對瘦身尤其有效，可見兩者的營養價值各有千秋。

高危一族 少吃為妙

雖然木瓜的好處多不勝數，消化不良、肥胖，或者奶水不足的產婦更特別適宜吃木瓜，但也不是人人啱食。首先木瓜的熱量、糖分及鉀含量都頗高，糖尿病及腎病患者記得少吃多滋味；除此之外，對木瓜酵素過敏，還有懷孕婦女亦應該避免吃木瓜，因為未成熟的木瓜會導致子宮收縮，青木瓜更是少吃為妙，免得BB早產。