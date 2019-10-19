今個秋冬不可錯過的韓系穿搭

唔少人都經常從Instagram時裝達人的穿搭攞靈感，除了歐美等達人外，近年韓國達人亦是大家Follow的對象，獨樹一格的潮流街頭風格就令不少韓迷大愛。

英國時尚網店NET-A-PORTER亦來湊上這股大熱韓風，最近推出的Korean Collective獨家別注系列透過發掘新銳設計師，頌揚南韓才華洋溢的新世代勢力。系列向大熱的首爾街頭風格擷取靈感，6個獨家別注系列，網羅pushBUTTON、Andersson Bell、Le 17 Septembre、1064 Studio、Brandblack x pushBUTTON和Gu_de設計的成衣、手袋、珠寶和運動鞋，系列完美平衡大膽和簡約的風格、色彩繽紛和典雅設計，以及剛柔並重的氣質。無論是趣味盎然的穿搭風格、街頭服裝潮流，抑或是席捲首爾大街小巷、將奢華時裝與日常便服混搭的流行造型，充分展現新興街頭文化的獨特魅力。