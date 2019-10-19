「全職媽媽」這個稱呼相當令人羨慕——好像終於不用工作，全天候在家相夫教子，遠離職場的人事紛擾、不必朝九晚五怕遲到，實在貌似是一等一的好工作。

但是，實際上不少全職媽媽的生活累透，工作是朝七晚十一，全心全意投入家庭，不消數年就變成黃臉婆，出現很多皮膚問題。

「醫生，說個笑話給你聽。」朋友自從生了第二個小孩後，已成為全職太太5年。「囡囡前幾年突然拿出一張紙巾要幫我抹面，說我的臉髒了。我當時還以為她開玩笑，於是俯身給她抹抹。誰知她大力抹了幾下後，說為甚麼總是抹不去的呢？我拿出鏡子一看，原來她說的『污糟』竟是我的雀斑！」說着說着，她的眼角也忍不住有淚痕。

「當夜我仔細看看鏡子，發現這幾年原來真是老了很多。皮膚因為總是和小朋友出去玩而曬得黃黃黑黑的，皮膚也乾燥了不少；眼角紋、虎紋也開始出現了。更不用說滿臉的雀斑了。誰說做全職太太可以整天做Facial的？」她說，原本她也是愛美之人，不過孕期和哺乳期怕化學材料而沒有化妝，之後又天天忙於照顧兩個小孩，連塗防曬、做個面膜的心情也沒有，加上日曬和年齡增長，皮膚問題便愈來愈多。

「再愛家庭也不要犧牲自己啊！要先好好愛自己，才有力去愛別人。」醫生說。「護膚其實不用太花時間的，你當是犒賞自己的一種方式吧！首先，陽光傷害是老化的一大原兇，會導致缺水及骨膠原流失，因此一定要勤塗防曬，必要時撐傘。現有的斑點可以先用激光或果酸換膚消減，之後可以每個月做一次，作為皮膚的定時保養。至於紋路可以用肉毒桿菌素來撫平。至於面膜，要是真的沒有時間天天敷，可以考慮水光針，即是將透明質酸注入肌底，就像在肌膚底層敷保濕面膜的作用。」醫生說。

麥凱婷醫生

香港中文大學內外全科醫學士

香港中文大學公共衞生碩士

倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑