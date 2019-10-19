Romain Kremer　煞科之作

縱使再好睇再賣座的電影都總有落畫一日，更何況上畫落畫快過打風的時裝世界，天下無不散之延席絕對係金科玉律。好似2014年開始入主CAMPER成為創意總監的法國設計師Romain Kremer，不經不覺已經為品牌效力5年，披甲上陣以來可能未必有某一對特定鞋款令你留下好深刻的印象，但他於過往數年一直為品牌獻出的前衞創意絕對值得表揚。今個秋冬系列就是他於CAMPER的告別之作，如此前衞鞋款設計都唔知唔知後會有無期？各位時裝迷都應該落足眼力慢慢欣賞兼且入手番對以作紀念。

在正式入主成為品牌創意總監之前，Romain Kremer其實早年亦有參與過CAMPER Together系列設計，但推出的鞋款都是一對起兩對止，但自從2014年掌舵CAMPER後，所有鞋款設計都在其監督後，整個品牌形象都立刻變得年輕，不論是鞋款線條輪廓、物料配搭以至色彩運用都煥然一新，每季為CAMPER所打造的Campaign亦令大家過目難忘。今季他就以CAMPER Rally為主題，從賽車運動中取得創新及精準的設計靈感，透過最新秋冬廣告造型照，他就為一直以來為品牌所注入的前衞革新帶來更全面的詮釋，大膽色彩及流線型的鞋款就如一輛極速跑車，與加入鞋身獨特細節妝容的模特兒並排而列，藉此將人類與機械之間的界線模糊。