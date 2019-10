酒遍天涯：《一支酒一個故事：Cristal》

前兩天跟中學同學聚餐,我們盡量每月一聚,輪流做冬,今次請客的「肥豬醫生」選了日式料理,由廚師發板包括魚生壽司及其他熟食等等。大家事前總會溝通一下各自帶甚麼酒,基本每人一瓶750ml。吃日本餐大家總喜歡帶日本米酒(Sake),但我總偏好用舊年份香檳配襯廚師發板的魚生壽司及其他海鮮(很多朋友帶的Sake都過分地好,但其實日本人不是用這種Sake配餐的)。今次我選了一瓶1990年Champagne Louis Roederer的旗艦香檳Cristal。(如果保存得好的話,我覺得90年的香檳是時候飲了)每次Cristal一出場,都總有人會道出Cristal酒瓶與別不同的兩大特點──瓶身透明及平底。於是我就會問他們知不知道背後的原因,亦總有人會答:「我知!是因為沙皇(俄羅斯的國王)!」接着就是我講故事的時候了,故事要從1867年的「三皇飯局」說起。

【Three Emperors Dinner 1867】

在1867年6月7日晚上,當時的波斯國王(King William I of Prussia)在巴黎一間著名餐廳(Café Anglais)設宴款待另外兩位共同出席世界博覽會的君王。(巴黎的第二次世界博覽會。第一次在1855年,亦因此誕生了沿用至今的1855波爾多葡萄酒評級Grand Cru Classé 。這兩位君王是沙皇Tsar Alexander II of Russia及Prince Otto von Bismarck。當時沙皇也有帶同兒子出席,這個兒子就是後來的Tsar Alexander III。)他們要求餐廳為他們準備一個難忘的晚宴(A Dinner to be remembered)。這頓世紀飯局他們吃了8小時,共16道菜8瓶酒,每人400法朗(大約今天9千歐元、港幣8萬元)!當然主要是因為酒的價錢。(他們喝的波爾多葡萄酒都是1855 Grand Cru Classé評級的頭三位,1846至1848年的,即是當時大約20年的酒,香檳則選了Champagne Roederer)

酒單如下:

Champagne Roederer

Chambertin 1846

Châteaux Margaux 1847

Château Latour 1847

Châteaux Lafite 1848

Châteaux d'Yquem 1847

Sherry 1821

Madeira 1810

【Cristal的誕生】

就在這個世紀飯局之後,沙皇就決定叫Roederer Champagne House特別為他釀做一款全新的香檳,酒瓶用透明玻璃做(這款香檳因此被命名為Cristal,水晶Crystal的意思),好使他能清楚欣賞瓶中酒的氣泡及葡萄金黃之顏色。瓶底則改為平底的設計,就是為了不讓任何人在瓶底藏有炸藥或其他危險物品。此香檳第一年產為1876年,只供應沙皇一人。直到1945年,此香檳才正式公開發售,自此成為Champagne Louis Roederer最高級別的旗艦香檳。

Chill Sir Profile:

自幼飲好食好,被寵壞了舌頭、種下Chill根,偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒,自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒,不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏,被一些朋友視為Wine Guide。(查詢:chillsir@outlook.com)