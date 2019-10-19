酒遍天涯：《一支酒一個故事：Cristal》

前兩天跟中學同學聚餐，我們盡量每月一聚，輪流做冬，今次請客的「肥豬醫生」選了日式料理，由廚師發板包括魚生壽司及其他熟食等等。大家事前總會溝通一下各自帶甚麼酒，基本每人一瓶750ml。吃日本餐大家總喜歡帶日本米酒（Sake），但我總偏好用舊年份香檳配襯廚師發板的魚生壽司及其他海鮮（很多朋友帶的Sake都過分地好，但其實日本人不是用這種Sake配餐的）。今次我選了一瓶1990年Champagne Louis Roederer的旗艦香檳Cristal。（如果保存得好的話，我覺得90年的香檳是時候飲了）每次Cristal一出場，都總有人會道出Cristal酒瓶與別不同的兩大特點──瓶身透明及平底。於是我就會問他們知不知道背後的原因，亦總有人會答：「我知！是因為沙皇（俄羅斯的國王）！」接着就是我講故事的時候了，故事要從1867年的「三皇飯局」說起。

【Three Emperors Dinner 1867】

在1867年6月7日晚上，當時的波斯國王（King William I of Prussia）在巴黎一間著名餐廳（Café Anglais）設宴款待另外兩位共同出席世界博覽會的君王。（巴黎的第二次世界博覽會。第一次在1855年，亦因此誕生了沿用至今的1855波爾多葡萄酒評級Grand Cru Classé 。這兩位君王是沙皇Tsar Alexander II of Russia及Prince Otto von Bismarck。當時沙皇也有帶同兒子出席，這個兒子就是後來的Tsar Alexander III。）他們要求餐廳為他們準備一個難忘的晚宴（A Dinner to be remembered）。這頓世紀飯局他們吃了8小時，共16道菜8瓶酒，每人400法朗（大約今天9千歐元、港幣8萬元）！當然主要是因為酒的價錢。（他們喝的波爾多葡萄酒都是1855 Grand Cru Classé評級的頭三位，1846至1848年的，即是當時大約20年的酒，香檳則選了Champagne Roederer）

酒單如下：

Champagne Roederer

Chambertin 1846

Châteaux Margaux 1847

Château Latour 1847

Châteaux Lafite 1848

Châteaux d'Yquem 1847

Sherry 1821

Madeira 1810

【Cristal的誕生】

就在這個世紀飯局之後，沙皇就決定叫Roederer Champagne House特別為他釀做一款全新的香檳，酒瓶用透明玻璃做（這款香檳因此被命名為Cristal，水晶Crystal的意思），好使他能清楚欣賞瓶中酒的氣泡及葡萄金黃之顏色。瓶底則改為平底的設計，就是為了不讓任何人在瓶底藏有炸藥或其他危險物品。此香檳第一年產為1876年，只供應沙皇一人。直到1945年，此香檳才正式公開發售，自此成為Champagne Louis Roederer最高級別的旗艦香檳。

Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）