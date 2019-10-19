印尼巴淡島　大師球場盡情揮桿

印尼廖內群島的巴淡島（Batam），島上不少豪華Resort均設有高爾夫球場，其中的Palm Springs Golf & Country Club的27洞球場，更是由入選世界高爾夫名人堂的Larry Nelson設計，帶來地形充滿起伏變化的挑戰，讓玩家相當驚喜！

新加坡跟巴淡島相距只有20公里，不少外國旅客會選擇從新加坡的Tanah Merah Ferry Terminal出發，乘搭約30分鐘的船程，便可到巴淡島的Nongsa Pura Ferry Terminal。而該碼頭前往Palm Springs Golf & Country Club僅需5分鐘車程。這個佔地約230公頃的高爾夫球會所早於1989年開業（當年稱為Talvas Golf & Country Club），場內共有3組9洞組合，分別為Island Course、Palm Course和Resort Course，其設計者是80年代高爾夫球名將Larry Nelson，當中第一組9洞組合，正是他贏得第二次PGA大賽後第二年（1989年）推出，包羅的變化和水平難度多端，因而深受歡迎，無論是初學者抑或經驗老手都可各適其適。加上臨近海邊，大家邊享受高球樂趣時，更可欣賞海濱景色，令人心曠神怡。至於學藝未精的，則可以參加教學班，先練習再踩場也無任歡迎！

Palm Springs Golf & Country Club

地址： Jl. Hang Lekiu, Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam

營業時間：6:00am~7:00pm

收費：SG$108（約HK$614）起，包括來回船票及交通、高爾夫球車、午餐