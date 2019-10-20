香港估估吓：圖中邊位藝人無當過差？

早排曾經當過差的王喜，路過旺角見到交通燈壞了，一時技癢走出馬路指揮交通，成為網民熱話。其實不少藝人都曾經做過警察（當然不是指拍戲拍劇扮過警察啦！），以下咁多位，只有一位唔係，大家知道嗎？

【張家輝】

張家輝的第一部電影《壯志雄心》就是飾演少年警校學員，原來張家輝於八十年代初的確曾讀於警察少年訓練學校，畢業後成為警員，但後來因為要求轉當刑警不獲批准，才辭職離開警隊。

除了《壯志雄心》外，他還在多部電影中飾演過警察，早期的有《神行太保》、《風雨同路》，近些年的有《大事件》、《掃毒》及《赤道》等。

【林嘉華】

林嘉華於1974年加入第一屆警察少年訓練學校，並拿到銀笛獎，後來正式成為警察，並擔任《少年警訊》第一代主持。其後他受到麗的電視監製麥當雄賞識，加入麗的電視做演員，大概當過警察的關係，不少劇集都找他扮演差人，包括《學警出更》及《學警狙擊》等。

【林保怡】

林保怡這位「視帝」，曾多次飾演警察角色，包括《讀心神探》、《刑事情報科》、《鑑證實錄》等。原來林保怡入行之前，的確曾在警隊工作，後來才加入唱片公司進入娛樂圈。

【黃智賢】

黃智賢畢業於警察訓練學校，先後服務於軍裝巡邏小隊及警察機動部隊，後來辭職入讀無線電視藝員訓練班。黃智賢在多齣影視作品如《學警出更》、《仁心解碼》、《全城戒備》及《風暴》等都飾演過警察。

【馬德鍾】

TVB找馬德鐘來飾演飛虎，絕對適合不過，因為他於1987年加入警隊，而且不是普通軍裝，而是先後服務於從軍裝巡邏小隊、警察機動部隊、要員保護組（G4）等。1991年，馬德鐘在朋友介紹下開始參與演出廣告、兼職模特，為此被警察上司追究後，毅然辭職加入娛樂圈。馬德鐘無論在電影還是電視劇中都飾演過不少警察，包括電視劇《O記實錄》及《飛虎》等。

【陳欣健】

眾多當過警察的藝人之中，以陳欣健職級最高。1965年他加入香港警務處任職見習督察、1974升至警司，曾服務於刑事偵緝科、警察訓練學校教官、偵探訓練學校教官和反貪污部，並在寶生銀行劫案中接受訪問。1975年，陳欣健以業餘身份為電影《跳灰》編劇，並參與製作，後來索性加入娛樂圈。

陳欣健曾經在很多部電影中飾演警察，包括《奇謀妙計五福星》、《五虎將之決裂》、《辣手神探》、《警察故事》、《逃學威龍》等，亦在TVB電視劇《新CID》扮過警察。

【王喜】

王喜於1986年加入警隊，3年後更加入警察機動部隊，他任職時的救人事迹，曾被列為香港警隊表揚的十大英雄事迹之一。後來王喜先後轉投電台及電視台，雖然在電視劇中，他的消防形象深入民心，但他也演過不少警察角色，包括《緝私群英》、《保護證人組》及《刑事情報科》。

【李子奇】

最後就是李子奇，他在不少劇集中都扮演過警察，包括在經典的《陀槍師姐》中飾演警司，而他也確實投考過海關及警察，不過未能成功，終於在1980年考入ICAC，做了6年，後來因為太喜歡演戲，毅然放棄鐵飯碗，透過電視先生加入娛樂圈。