【心理測驗】療傷音樂　測出如何放負

時勢艱難，你會如何面對個人的負面情緒？閒時放負是正常，最重要是釋放壞情緒後，如何重拾意志去面對一切。(設計圖片)

誰說中佬就一定是「廢中」？差點淪為倉底貨、未播已經受「注目」的劇集《牛下女高音》，幾位受盡社會歷練的中佬，竟然因重組合唱團，並在台上表演，而尋回對生命的熱情。傷心、失望、怒氣等，相信大家平日都見識不少，你會怎樣面對這些負面情緒？Life must go on，情緒收拾過後，必須振作到底。

【問題】

忙碌了一整天，獨個兒在家時，你最想聆聽哪類型音樂？

A.古典音樂

B.爵士樂

C.交響樂

D.輕音樂

結果分析

A.一有不爽，立即咆哮

「這件事太離譜了，令人嬲到爆呀！」、「你咁樣畀人蝦到上心口，亦照樣忍氣吞聲，有冇搞錯！」你是那種一感到不爽，就會面色大變，繼而大聲咆哮的人，總之希望把心裏所有的悶氣、怒氣等，都一一發洩出來，直至所有不滿全部消散為止。

B.過度壓抑，泥足深陷

「呢個世界對我實在太唔公平！點解人人都對我咁差？」或許由於你有點自虐的傾向，你總是很容易過度壓抑自己的情緒，希望別人看不出你的不安。結果呢？過度壓抑情緒並非解決問題的方法，反而會令情況更為惡化，適當的渲洩情緒，才是上策。

C.自己難處，自己忍受

當心情跌入谷底時，一邊廂你會抱怨朋友一句關心也沒有，但另一邊廂，你卻自我安慰地說：「家家有本難唸的經，自己的難處還是自己解決吧！」你是一個很需要別人關心的人，但你亦認為要別人分擔自己的痛苦，是一種很自私的行為，所以你是善解人意的。

D.悶悶獨處，沉澱情緒

「我心情唔好，唔想多講！畀啲時間我冷靜一下！」感到傷心時，你第一個反應就是甚麼也不想說，只想悶悶地獨處，讓腦袋盡情放空，可以選擇的話，你甚至想「閉關」數天，因為你需要很長的一段時間來恢復，讓負面情緒慢慢沉澱過來。