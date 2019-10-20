傳程達意：萬聖節必遊新加坡「鬼屋」

10月底的萬聖節，是喜愛刺激、追求恐怖感人士一年一度的大派對，全球各大樂園均紛紛推出鬼屋及驚嚇體驗，恐怖程度因人而異，而當中新加坡環球影城的萬聖節特備節目，公認尖叫指數極高，驚嚇度年年突破高峰，今年第九年回歸的萬聖節驚魂夜，又是一起考膽量的時間。稱得上新加坡最具代表性兼最有規模的驚嚇遊樂設施，今年環球影城內的萬聖節活動，將帶來五大不同主題的恐怖鬼屋、兩個恐怖體驗區及兩個讓人心跳加速的表演節目，嚇人套餐非常全面，就算你多大膽也免不了尖叫連連。

又要驚又要玩是萬聖節驚魂夜的真諦，五間鬼屋各有恐怖位，要全部玩一遍才配得上大膽王的稱號。作為重頭戲的「Curse of the Naga」原創鬼屋，是泰國賣座恐怖電影《Shutter》及《4bia》的導演創作，玩家設定為由曼谷街頭誤入受蛇精Naga詛咒的小村落，逼真的視覺效果與街頭氣氛，就像第一身成為泰國恐怖片的主角。「小丑大學」內是殺人小丑培訓下一代的地方，被陰森的小丑追趕讓人忍不住發抖。「The Chalet Hauntings」營造集體回憶的度假村環境，加上視覺效果及集合眾多東南亞最著名的鬼魂，挑戰心臟的極限。還有以監獄為背景的「Hell Block 9」及鬼娃娃身影無處不在的「Spirit Dolls」，可一次過感受各種恐怖元素。驚嚇過後可以欣賞搞笑表演Skin & Bones中和一下緊張氣氛，再參加Death Fest遊行，讓萬聖節也可以熱鬧同歡。

黃進達