iOS 13推出一個月　多唔多人裝？

iOS 13推出咗一個月，到底有幾多人更新咗呢？（互聯網）

iOS 13 9月20日正式推出，至今已經推出近一個月。而早前Apple就公布iOS 13的使用數據，截至10月15日，有50%的裝置使用iOS 13，而使用iOS 12的裝置則有41%，其餘的裝置則使用iOS 12之前的作業系統。如果只計算過去4年推出的裝置，使用iOS 13的裝置更提高至55%，證明唔少用家已升級至iOS 13。

不過同期推出的iPadOS，使用數據就冇iOS 13咁突出，截至10月15日，只有33%的裝置使用iPadOS，使用iOS 12的裝置則多達51%。同樣只計算過去4年推出的裝置，使用iOS 12的裝置仍然是51%，但使用iPadOS的裝置則提高至41%。

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