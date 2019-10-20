復刻限量版懷錶　向馬術運動致敬

Longines每年均推出復刻版馬術主題懷錶，但款式及數量均極之稀有。今年品牌打破傳統推出大型的復刻限量版馬術懷錶系列。這限量系列共有8個款式，每款限量20枚，全部設計參照品牌的歷史珍藏錶款。所有懷錶以名貴18K玫瑰金製成，並附有獨立編號，每款均有連繫不同馬術運動故事。Equestrian Pocket Watch Jockey 1878，設計靈感源自1878年品牌推出的首枚精密計時機芯懷錶，此懷錶計算時間精確至秒，在19世紀末已成為美國馬場上常用的計時器。Equestrian Pocket Watch Sweet Horse 1881則參照1881年配飾面蓋的鏤製懷錶，錶殼刻有馬頭及優美的花卉圖案，是一款洋溢女性美的時計。

Equestrian Pocket Watch Roots and Wings 1910是向1910生產的一枚懷錶致敬之作，玫瑰金錶殼刻有雄偉獵鷹圖案，另一面則刻有一位長了翅膀的年輕女性與駿馬圖案。同樣復刻1910年設計之作有Equestrian Pocket Gentleman Rider 1910，錶殼上刻有一位紳士騎着馬匹的圖案，懷錶兩側及錶冠環精美雕刻的圖案靈感來自現存放於品牌總部博物館的原創型號。